The Innovation Game (TIG) tokennel kapcsolatos információk The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains. Hivatalos webhely: https://www.tig.foundation/ Fehér könyv: https://www.tig.foundation/whitepaper Vásárolj most TIG tokent!

The Innovation Game (TIG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Innovation Game (TIG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.94M Teljes tokenszám: $ 45.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 24.17M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.64M Minden idők csúcspontja: $ 4.3 Minden idők mélypontja: $ 0.116623 Jelenlegi ár: $ 0.493968

The Innovation Game (TIG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Innovation Game (TIG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TIG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TIG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TIG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TIG token élő árfolyamát!

