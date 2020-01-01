The ILLUSION Project (ILLUSION) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The ILLUSION Project (ILLUSION) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The ILLUSION Project (ILLUSION) tokennel kapcsolatos információk The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site. Hivatalos webhely: https://gen-jut-su.com Fehér könyv: https://gen-jut-su.com/illusion-apepaper-3-0/ Vásárolj most ILLUSION tokent!

The ILLUSION Project (ILLUSION) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The ILLUSION Project (ILLUSION) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.08K $ 8.08K $ 8.08K Teljes tokenszám: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Keringésben lévő tokenszám: $ 524.59M $ 524.59M $ 524.59M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.41K $ 15.41K $ 15.41K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) The ILLUSION Project (ILLUSION) áráról

The ILLUSION Project (ILLUSION) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The ILLUSION Project (ILLUSION) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ILLUSION tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ILLUSION token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ILLUSION tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ILLUSION token élő árfolyamát!

ILLUSION árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ILLUSION kapcsán? ILLUSION-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ILLUSION tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

