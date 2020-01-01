The HUSL (HUSL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The HUSL (HUSL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The HUSL (HUSL) tokennel kapcsolatos információk The HUSL allows musicians to radically change the way they connect with their fans worldwide using NFTS and blockchain technology. The HUSL gives the power back to creators, allowing them to interact on their own terms and on their own accord." Hivatalos webhely: https://thehusl.io/ Vásárolj most HUSL tokent!

The HUSL (HUSL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The HUSL (HUSL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 Teljes tokenszám: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 404.00 $ 404.00 $ 404.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 73.55K $ 73.55K $ 73.55K Minden idők csúcspontja: $ 4.73 $ 4.73 $ 4.73 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00104969 $ 0.00104969 $ 0.00104969 További tudnivalók a(z) The HUSL (HUSL) áráról

The HUSL (HUSL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The HUSL (HUSL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HUSL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HUSL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HUSL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HUSL token élő árfolyamát!

HUSL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HUSL kapcsán? HUSL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HUSL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

