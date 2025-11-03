The Green Era (GREEN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.48% Árváltozás (1D) -0.79% Árváltozás (7D) -12.64% Árváltozás (7D) -12.64%

The Green Era (GREEN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GREEN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GREEN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GREEN változása a következő volt: -0.48% az elmúlt órában, -0.79% az elmúlt 24 órában, és -12.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Green Era (GREEN) piaci információk

Piaci érték $ 6.47K$ 6.47K $ 6.47K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.47K$ 6.47K $ 6.47K Forgalomban lévő készlet 998.40M 998.40M 998.40M Teljes tokenszám 998,401,008.664929 998,401,008.664929 998,401,008.664929

A(z) The Green Era jelenlegi piaci plafonja $ 6.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GREEN keringésben lévő tokenszáma 998.40M, és a teljes tokenszám 998401008.664929. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.47K.