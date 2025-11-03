TőzsdeDEX+
A(z) élő The Green Era ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GREEN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GREEN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő The Green Era ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GREEN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GREEN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GREEN

GREEN árinformációk

Mi a(z) GREEN

GREEN hivatalos webhely

GREEN tokenomikai adatai

GREEN árelőrejelzés

The Green Era Logó

The Green Era Ár (GREEN)

Nem listázott

1 GREEN-USD élő ár:

--
----
-0.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
The Green Era (GREEN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:15:41 (UTC+8)

The Green Era (GREEN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-0.79%

-12.64%

-12.64%

The Green Era (GREEN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GREEN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GREEN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GREEN változása a következő volt: -0.48% az elmúlt órában, -0.79% az elmúlt 24 órában, és -12.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Green Era (GREEN) piaci információk

$ 6.47K
$ 6.47K$ 6.47K

--
----

$ 6.47K
$ 6.47K$ 6.47K

998.40M
998.40M 998.40M

998,401,008.664929
998,401,008.664929 998,401,008.664929

A(z) The Green Era jelenlegi piaci plafonja $ 6.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GREEN keringésben lévő tokenszáma 998.40M, és a teljes tokenszám 998401008.664929. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.47K.

The Green Era (GREEN) árelőzmények USD

A(z) The Green EraUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) The Green Era USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) The Green Era USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) The Green Era USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.79%
30 nap$ 0-28.26%
60 nap$ 0-30.51%
90 nap$ 0--

Mi a(z) The Green Era (GREEN)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

The Green Era (GREEN) Erőforrás

Hivatalos webhely

The Green Era árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) The Green Era (GREEN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) The Green Era (GREEN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) The Green Era rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) The Green Era árelőrejelzését most!

GREEN helyi valutákra

The Green Era (GREEN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) The Green Era (GREEN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GREEN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: The Green Era (GREEN)

Mennyit ér ma a(z) The Green Era (GREEN)?
A(z) élő GREEN ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GREEN ára a(z) USD esetében?
A(z) GREEN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) The Green Era piaci plafonja?
A(z) GREEN piaci plafonja $ 6.47K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GREEN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GREEN keringésben lévő tokenszáma 998.40M USD.
Mi volt a(z) GREEN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GREEN mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) GREEN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GREEN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GREEN kereskedési volumene?
A(z) GREEN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GREEN ára emelkedni fog idén?
A(z) GREEN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GREEN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:15:41 (UTC+8)

The Green Era (GREEN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

