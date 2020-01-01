The Grays Currency (PTGC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Grays Currency (PTGC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Grays Currency (PTGC) tokennel kapcsolatos információk 1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's. Hivatalos webhely: https://www.pulsetgc.com/ Vásárolj most PTGC tokent!

The Grays Currency (PTGC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Grays Currency (PTGC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 105.41M $ 105.41M $ 105.41M Teljes tokenszám: $ 290.99B $ 290.99B $ 290.99B Keringésben lévő tokenszám: $ 290.99B $ 290.99B $ 290.99B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 105.41M $ 105.41M $ 105.41M Minden idők csúcspontja: $ 0.00132623 $ 0.00132623 $ 0.00132623 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00036284 $ 0.00036284 $ 0.00036284 További tudnivalók a(z) The Grays Currency (PTGC) áráról

The Grays Currency (PTGC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Grays Currency (PTGC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PTGC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PTGC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PTGC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PTGC token élő árfolyamát!

PTGC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PTGC kapcsán? PTGC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PTGC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

