A(z) élő The First Play ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) 1ST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 1ST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő The First Play ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) 1ST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 1ST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: 1ST

1ST árinformációk

Mi a(z) 1ST

1ST hivatalos webhely

1ST tokenomikai adatai

1ST árelőrejelzés

The First Play Logó

The First Play Ár (1ST)

Nem listázott

1 1ST-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
The First Play (1ST) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:15:25 (UTC+8)

The First Play (1ST) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-19.68%

-19.68%

The First Play (1ST) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)1ST legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 1ST valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 1ST változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -19.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The First Play (1ST) piaci információk

$ 5.87K
$ 5.87K$ 5.87K

--
----

$ 5.87K
$ 5.87K$ 5.87K

999.43M
999.43M 999.43M

999,433,480.705498
999,433,480.705498 999,433,480.705498

A(z) The First Play jelenlegi piaci plafonja $ 5.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) 1ST keringésben lévő tokenszáma 999.43M, és a teljes tokenszám 999433480.705498. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.87K.

The First Play (1ST) árelőzmények USD

A(z) The First PlayUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) The First Play USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) The First Play USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) The First Play USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-61.83%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) The First Play (1ST)

The First Play by $retire dev. Everyone deserves to have their first big move.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

The First Play (1ST) Erőforrás

Hivatalos webhely

The First Play árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) The First Play (1ST) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) The First Play (1ST) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) The First Play rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) The First Play árelőrejelzését most!

1ST helyi valutákra

The First Play (1ST) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) The First Play (1ST) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) 1ST token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: The First Play (1ST)

Mennyit ér ma a(z) The First Play (1ST)?
A(z) élő 1ST ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) 1ST ára a(z) USD esetében?
A(z) 1ST jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) The First Play piaci plafonja?
A(z) 1ST piaci plafonja $ 5.87K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) 1ST keringésben lévő tokenszáma?
A(z) 1ST keringésben lévő tokenszáma 999.43M USD.
Mi volt a(z) 1ST mindenkori legmagasabb ára?
A(z) 1ST mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) 1ST mindenkori legmagasabb ár?
A(z) 1ST mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) 1ST kereskedési volumene?
A(z) 1ST élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) 1ST ára emelkedni fog idén?
A(z) 1ST a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) 1ST árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:15:25 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

