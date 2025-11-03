TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő the face of sarcasm ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KAPPA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KAPPA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő the face of sarcasm ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KAPPA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KAPPA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KAPPA

KAPPA árinformációk

Mi a(z) KAPPA

KAPPA hivatalos webhely

KAPPA tokenomikai adatai

KAPPA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

the face of sarcasm Logó

the face of sarcasm Ár (KAPPA)

Nem listázott

1 KAPPA-USD élő ár:

--
----
-3.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
the face of sarcasm (KAPPA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:43:33 (UTC+8)

the face of sarcasm (KAPPA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059343
$ 0.0059343$ 0.0059343

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

-3.45%

-33.46%

-33.46%

the face of sarcasm (KAPPA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KAPPA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KAPPA valaha volt legmagasabb ára $ 0.0059343, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KAPPA változása a következő volt: -0.54% az elmúlt órában, -3.45% az elmúlt 24 órában, és -33.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

the face of sarcasm (KAPPA) piaci információk

$ 30.79K
$ 30.79K$ 30.79K

--
----

$ 30.79K
$ 30.79K$ 30.79K

668.81M
668.81M 668.81M

668,811,165.82952
668,811,165.82952 668,811,165.82952

A(z) the face of sarcasm jelenlegi piaci plafonja $ 30.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KAPPA keringésben lévő tokenszáma 668.81M, és a teljes tokenszám 668811165.82952. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 30.79K.

the face of sarcasm (KAPPA) árelőzmények USD

A(z) the face of sarcasmUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) the face of sarcasm USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) the face of sarcasm USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) the face of sarcasm USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.45%
30 nap$ 0-67.29%
60 nap$ 0-61.27%
90 nap$ 0--

Mi a(z) the face of sarcasm (KAPPA)

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

the face of sarcasm (KAPPA) Erőforrás

Hivatalos webhely

the face of sarcasm árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) the face of sarcasm (KAPPA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) the face of sarcasm (KAPPA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) the face of sarcasm rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) the face of sarcasm árelőrejelzését most!

KAPPA helyi valutákra

the face of sarcasm (KAPPA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) the face of sarcasm (KAPPA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KAPPA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: the face of sarcasm (KAPPA)

Mennyit ér ma a(z) the face of sarcasm (KAPPA)?
A(z) élő KAPPA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KAPPA ára a(z) USD esetében?
A(z) KAPPA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) the face of sarcasm piaci plafonja?
A(z) KAPPA piaci plafonja $ 30.79K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KAPPA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KAPPA keringésben lévő tokenszáma 668.81M USD.
Mi volt a(z) KAPPA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KAPPA mindenkori legmagasabb ára 0.0059343 USD.
Mi volt a(z) KAPPA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KAPPA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KAPPA kereskedési volumene?
A(z) KAPPA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KAPPA ára emelkedni fog idén?
A(z) KAPPA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KAPPA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:43:33 (UTC+8)

the face of sarcasm (KAPPA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,795.49
$107,795.49$107,795.49

-2.10%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,733.63
$3,733.63$3,733.63

-3.10%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.30
$177.30$177.30

-3.52%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0584
$1.0584$1.0584

-16.12%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,795.49
$107,795.49$107,795.49

-2.10%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,733.63
$3,733.63$3,733.63

-3.10%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.30
$177.30$177.30

-3.52%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.38
$85.38$85.38

-3.63%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4370
$2.4370$2.4370

-2.51%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0321
$0.0321$0.0321

-35.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05649
$0.05649$0.05649

+182.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10115
$0.10115$0.10115

+22.44%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001999
$0.000000001999$0.000000001999

+359.54%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005527
$0.00005527$0.00005527

+50.96%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010354
$0.0010354$0.0010354

+35.01%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000492
$0.000000000492$0.000000000492

+26.47%