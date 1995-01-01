THE EAR STAYS ON (EAR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) THE EAR STAYS ON (EAR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

THE EAR STAYS ON (EAR) tokennel kapcsolatos információk After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders Hivatalos webhely: https://theearstayson.xyz/ Vásárolj most EAR tokent!

THE EAR STAYS ON (EAR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) THE EAR STAYS ON (EAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 40.44K $ 40.44K $ 40.44K Teljes tokenszám: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 40.44K $ 40.44K $ 40.44K Minden idők csúcspontja: $ 0.00238649 $ 0.00238649 $ 0.00238649 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) THE EAR STAYS ON (EAR) áráról

THE EAR STAYS ON (EAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) THE EAR STAYS ON (EAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EAR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EAR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EAR token élő árfolyamát!

EAR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EAR kapcsán? EAR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EAR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

