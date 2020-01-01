The Dev is a Baby (BBYDEV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Dev is a Baby (BBYDEV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Dev is a Baby (BBYDEV) tokennel kapcsolatos információk The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger. Hivatalos webhely: https://bbydev.xyz

The Dev is a Baby (BBYDEV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Dev is a Baby (BBYDEV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.61K $ 10.61K $ 10.61K Teljes tokenszám: $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M Keringésben lévő tokenszám: $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.61K $ 10.61K $ 10.61K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) The Dev is a Baby (BBYDEV) áráról

The Dev is a Baby (BBYDEV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Dev is a Baby (BBYDEV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BBYDEV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BBYDEV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BBYDEV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BBYDEV token élő árfolyamát!

BBYDEV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BBYDEV kapcsán? BBYDEV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BBYDEV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

