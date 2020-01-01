The Breadverse (BREAD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Breadverse (BREAD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Breadverse (BREAD) tokennel kapcsolatos információk $BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions. Hivatalos webhely: https://breadverse.fun Fehér könyv: https://breadverse.fun/pages/breadverse-official-whitepaper Vásárolj most BREAD tokent!

The Breadverse (BREAD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Breadverse (BREAD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.40K $ 19.40K $ 19.40K Teljes tokenszám: $ 849.94M $ 849.94M $ 849.94M Keringésben lévő tokenszám: $ 849.94M $ 849.94M $ 849.94M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.40K $ 19.40K $ 19.40K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) The Breadverse (BREAD) áráról

The Breadverse (BREAD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Breadverse (BREAD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BREAD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BREAD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BREAD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BREAD token élő árfolyamát!

BREAD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BREAD kapcsán? BREAD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BREAD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!