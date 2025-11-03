The book of SOL (SCRIPT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00009387 $ 0.00009387 $ 0.00009387 24h alacsony $ 0.00009699 $ 0.00009699 $ 0.00009699 24h magas 24h alacsony $ 0.00009387$ 0.00009387 $ 0.00009387 24h magas $ 0.00009699$ 0.00009699 $ 0.00009699 Minden idők csúcspontja $ 0.00043616$ 0.00043616 $ 0.00043616 Legalacsonyabb ár $ 0.00009334$ 0.00009334 $ 0.00009334 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.95% Árváltozás (7D) -9.93% Árváltozás (7D) -9.93%

The book of SOL (SCRIPT) valós idejű ár: $0.00009508. Az elmúlt 24 órában, a(z)SCRIPT legalacsonyabb ára $ 0.00009387, legmagasabb ára pedig $ 0.00009699 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SCRIPT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00043616, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009334 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SCRIPT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.95% az elmúlt 24 órában, és -9.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The book of SOL (SCRIPT) piaci információk

Piaci érték $ 66.55K$ 66.55K $ 66.55K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 66.55K$ 66.55K $ 66.55K Forgalomban lévő készlet 699.94M 699.94M 699.94M Teljes tokenszám 699,941,488.409202 699,941,488.409202 699,941,488.409202

A(z) The book of SOL jelenlegi piaci plafonja $ 66.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SCRIPT keringésben lévő tokenszáma 699.94M, és a teljes tokenszám 699941488.409202. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 66.55K.