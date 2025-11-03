TőzsdeDEX+
A(z) élő The book of SOL ár ma 0.00009508 USD. Kövesd nyomon a(z) SCRIPT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SCRIPT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SCRIPT

SCRIPT árinformációk

Mi a(z) SCRIPT

SCRIPT hivatalos webhely

SCRIPT tokenomikai adatai

SCRIPT árelőrejelzés

The book of SOL Ár (SCRIPT)

1 SCRIPT-USD élő ár:

--
----
-0.90%1D
USD
The book of SOL (SCRIPT) Élő árdiagram
The book of SOL (SCRIPT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00009387
$ 0.00009387$ 0.00009387
24h alacsony
$ 0.00009699
$ 0.00009699$ 0.00009699
24h magas

$ 0.00009387
$ 0.00009387$ 0.00009387

$ 0.00009699
$ 0.00009699$ 0.00009699

$ 0.00043616
$ 0.00043616$ 0.00043616

$ 0.00009334
$ 0.00009334$ 0.00009334

--

-0.95%

-9.93%

-9.93%

The book of SOL (SCRIPT) valós idejű ár: $0.00009508. Az elmúlt 24 órában, a(z)SCRIPT legalacsonyabb ára $ 0.00009387, legmagasabb ára pedig $ 0.00009699 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SCRIPT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00043616, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009334 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SCRIPT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.95% az elmúlt 24 órában, és -9.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The book of SOL (SCRIPT) piaci információk

$ 66.55K
$ 66.55K$ 66.55K

--
----

$ 66.55K
$ 66.55K$ 66.55K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,488.409202
699,941,488.409202 699,941,488.409202

A(z) The book of SOL jelenlegi piaci plafonja $ 66.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SCRIPT keringésben lévő tokenszáma 699.94M, és a teljes tokenszám 699941488.409202. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 66.55K.

The book of SOL (SCRIPT) árelőzmények USD

A(z) The book of SOLUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) The book of SOL USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000425019.
A(z) The book of SOL USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000700467.
A(z) The book of SOL USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00019290424268340015.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.95%
30 nap$ -0.0000425019-44.70%
60 nap$ -0.0000700467-73.67%
90 nap$ -0.00019290424268340015-66.98%

Mi a(z) The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

The book of SOL (SCRIPT) Erőforrás

Hivatalos webhely

The book of SOL árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) The book of SOL (SCRIPT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) The book of SOL (SCRIPT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) The book of SOL rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) The book of SOL árelőrejelzését most!

SCRIPT helyi valutákra

The book of SOL (SCRIPT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) The book of SOL (SCRIPT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SCRIPT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: The book of SOL (SCRIPT)

Mennyit ér ma a(z) The book of SOL (SCRIPT)?
A(z) élő SCRIPT ár a(z) USD esetében 0.00009508 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SCRIPT ára a(z) USD esetében?
A(z) SCRIPT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00009508. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) The book of SOL piaci plafonja?
A(z) SCRIPT piaci plafonja $ 66.55K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SCRIPT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SCRIPT keringésben lévő tokenszáma 699.94M USD.
Mi volt a(z) SCRIPT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SCRIPT mindenkori legmagasabb ára 0.00043616 USD.
Mi volt a(z) SCRIPT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SCRIPT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00009334 USD.
Mekkora a(z) SCRIPT kereskedési volumene?
A(z) SCRIPT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SCRIPT ára emelkedni fog idén?
A(z) SCRIPT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SCRIPT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

