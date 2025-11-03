The book of SOL Ár (SCRIPT)
The book of SOL (SCRIPT) valós idejű ár: $0.00009508. Az elmúlt 24 órában, a(z)SCRIPT legalacsonyabb ára $ 0.00009387, legmagasabb ára pedig $ 0.00009699 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SCRIPT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00043616, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009334 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SCRIPT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.95% az elmúlt 24 órában, és -9.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) The book of SOL jelenlegi piaci plafonja $ 66.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SCRIPT keringésben lévő tokenszáma 699.94M, és a teljes tokenszám 699941488.409202. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 66.55K.
A(z) The book of SOLUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) The book of SOL USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000425019.
A(z) The book of SOL USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000700467.
A(z) The book of SOL USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00019290424268340015.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-0.95%
|30 nap
|$ -0.0000425019
|-44.70%
|60 nap
|$ -0.0000700467
|-73.67%
|90 nap
|$ -0.00019290424268340015
|-66.98%
$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.
Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:
30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment
20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation
A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool
Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)
No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven
SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.
