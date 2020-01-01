the black sheep (SHIGGA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) the black sheep (SHIGGA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

the black sheep (SHIGGA) tokennel kapcsolatos információk Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore! Hivatalos webhely: https://x.com/i/communities/1877829848632357053 Vásárolj most SHIGGA tokent!

the black sheep (SHIGGA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) the black sheep (SHIGGA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.09K $ 21.09K $ 21.09K Teljes tokenszám: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.09K $ 21.09K $ 21.09K Minden idők csúcspontja: $ 0.00126273 $ 0.00126273 $ 0.00126273 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) the black sheep (SHIGGA) áráról

the black sheep (SHIGGA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) the black sheep (SHIGGA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHIGGA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHIGGA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHIGGA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHIGGA token élő árfolyamát!

SHIGGA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHIGGA kapcsán? SHIGGA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHIGGA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

