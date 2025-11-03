TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő The Bitcoin Mascot ár ma 0.0028936 USD. Kövesd nyomon a(z) BITTY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BITTY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő The Bitcoin Mascot ár ma 0.0028936 USD. Kövesd nyomon a(z) BITTY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BITTY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BITTY

BITTY árinformációk

Mi a(z) BITTY

BITTY hivatalos webhely

BITTY tokenomikai adatai

BITTY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

The Bitcoin Mascot Logó

The Bitcoin Mascot Ár (BITTY)

Nem listázott

1 BITTY-USD élő ár:

$0.0028936
$0.0028936$0.0028936
-10.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
The Bitcoin Mascot (BITTY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:43:19 (UTC+8)

The Bitcoin Mascot (BITTY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00271735
$ 0.00271735$ 0.00271735
24h alacsony
$ 0.00325505
$ 0.00325505$ 0.00325505
24h magas

$ 0.00271735
$ 0.00271735$ 0.00271735

$ 0.00325505
$ 0.00325505$ 0.00325505

$ 0.0200771
$ 0.0200771$ 0.0200771

$ 0
$ 0$ 0

-1.21%

-10.29%

-15.43%

-15.43%

The Bitcoin Mascot (BITTY) valós idejű ár: $0.0028936. Az elmúlt 24 órában, a(z)BITTY legalacsonyabb ára $ 0.00271735, legmagasabb ára pedig $ 0.00325505 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BITTY valaha volt legmagasabb ára $ 0.0200771, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BITTY változása a következő volt: -1.21% az elmúlt órában, -10.29% az elmúlt 24 órában, és -15.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Bitcoin Mascot (BITTY) piaci információk

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

--
----

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

999.35M
999.35M 999.35M

999,346,025.307103
999,346,025.307103 999,346,025.307103

A(z) The Bitcoin Mascot jelenlegi piaci plafonja $ 2.89M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BITTY keringésben lévő tokenszáma 999.35M, és a teljes tokenszám 999346025.307103. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.89M.

The Bitcoin Mascot (BITTY) árelőzmények USD

A(z) The Bitcoin MascotUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000332076583440501.
A(z) The Bitcoin Mascot USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0017702642.
A(z) The Bitcoin Mascot USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0022980296.
A(z) The Bitcoin Mascot USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.00282217156744523523.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000332076583440501-10.29%
30 nap$ -0.0017702642-61.17%
60 nap$ -0.0022980296-79.41%
90 nap$ +0.00282217156744523523+3,951.05%

Mi a(z) The Bitcoin Mascot (BITTY)

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

The Bitcoin Mascot (BITTY) Erőforrás

Hivatalos webhely

The Bitcoin Mascot árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) The Bitcoin Mascot (BITTY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) The Bitcoin Mascot (BITTY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) The Bitcoin Mascot rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) The Bitcoin Mascot árelőrejelzését most!

BITTY helyi valutákra

The Bitcoin Mascot (BITTY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) The Bitcoin Mascot (BITTY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BITTY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: The Bitcoin Mascot (BITTY)

Mennyit ér ma a(z) The Bitcoin Mascot (BITTY)?
A(z) élő BITTY ár a(z) USD esetében 0.0028936 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BITTY ára a(z) USD esetében?
A(z) BITTY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0028936. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) The Bitcoin Mascot piaci plafonja?
A(z) BITTY piaci plafonja $ 2.89M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BITTY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BITTY keringésben lévő tokenszáma 999.35M USD.
Mi volt a(z) BITTY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BITTY mindenkori legmagasabb ára 0.0200771 USD.
Mi volt a(z) BITTY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BITTY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BITTY kereskedési volumene?
A(z) BITTY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BITTY ára emelkedni fog idén?
A(z) BITTY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BITTY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:43:19 (UTC+8)

The Bitcoin Mascot (BITTY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,820.01
$107,820.01$107,820.01

-2.07%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,735.41
$3,735.41$3,735.41

-3.05%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.51
$177.51$177.51

-3.41%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0602
$1.0602$1.0602

-15.98%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,820.01
$107,820.01$107,820.01

-2.07%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,735.41
$3,735.41$3,735.41

-3.05%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.51
$177.51$177.51

-3.41%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.35
$85.35$85.35

-3.66%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4379
$2.4379$2.4379

-2.48%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0321
$0.0321$0.0321

-35.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05649
$0.05649$0.05649

+182.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10115
$0.10115$0.10115

+22.44%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001999
$0.000000001999$0.000000001999

+359.54%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005527
$0.00005527$0.00005527

+50.96%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010354
$0.0010354$0.0010354

+35.01%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000493
$0.000000000493$0.000000000493

+26.73%