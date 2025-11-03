The Bitcoin Mascot (BITTY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00271735 - $ 0.00325505
24h alacsony $ 0.00271735
24h magas $ 0.00325505
Minden idők csúcspontja $ 0.0200771
Legalacsonyabb ár $ 0
Árváltozás (1H) -1.21%
Árváltozás (1D) -10.29%
Árváltozás (7D) -15.43%

The Bitcoin Mascot (BITTY) valós idejű ár: $0.0028936. Az elmúlt 24 órában, a(z)BITTY legalacsonyabb ára $ 0.00271735, legmagasabb ára pedig $ 0.00325505 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BITTY valaha volt legmagasabb ára $ 0.0200771, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BITTY változása a következő volt: -1.21% az elmúlt órában, -10.29% az elmúlt 24 órában, és -15.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Bitcoin Mascot (BITTY) piaci információk

Piaci érték $ 2.89M
Volumen (24H) --
Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.89M
Forgalomban lévő készlet 999.35M
Teljes tokenszám 999,346,025.307103

A(z) The Bitcoin Mascot jelenlegi piaci plafonja $ 2.89M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BITTY keringésben lévő tokenszáma 999.35M, és a teljes tokenszám 999346025.307103. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.89M.