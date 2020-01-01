The Bitcoin Killa (KILLA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Bitcoin Killa (KILLA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Bitcoin Killa (KILLA) tokennel kapcsolatos információk We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community. Hivatalos webhely: https://killacoin.xyz/ Vásárolj most KILLA tokent!

The Bitcoin Killa (KILLA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Bitcoin Killa (KILLA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.07K $ 37.07K $ 37.07K Teljes tokenszám: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Keringésben lévő tokenszám: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.07K $ 37.07K $ 37.07K Minden idők csúcspontja: $ 38.26 $ 38.26 $ 38.26 Minden idők mélypontja: $ 1.61 $ 1.61 $ 1.61 Jelenlegi ár: $ 1.77 $ 1.77 $ 1.77 További tudnivalók a(z) The Bitcoin Killa (KILLA) áráról

The Bitcoin Killa (KILLA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Bitcoin Killa (KILLA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KILLA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KILLA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KILLA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KILLA token élő árfolyamát!

KILLA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KILLA kapcsán? KILLA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KILLA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!