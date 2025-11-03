TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő The Amazing Digital Circus ár ma 0.00002604 USD. Kövesd nyomon a(z) TADC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TADC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő The Amazing Digital Circus ár ma 0.00002604 USD. Kövesd nyomon a(z) TADC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TADC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TADC

TADC árinformációk

Mi a(z) TADC

TADC tokenomikai adatai

TADC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

The Amazing Digital Circus Logó

The Amazing Digital Circus Ár (TADC)

Nem listázott

1 TADC-USD élő ár:

--
----
-4.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
The Amazing Digital Circus (TADC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:43:12 (UTC+8)

The Amazing Digital Circus (TADC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00002396
$ 0.00002396$ 0.00002396
24h alacsony
$ 0.00002773
$ 0.00002773$ 0.00002773
24h magas

$ 0.00002396
$ 0.00002396$ 0.00002396

$ 0.00002773
$ 0.00002773$ 0.00002773

$ 0.00084215
$ 0.00084215$ 0.00084215

$ 0.00002396
$ 0.00002396$ 0.00002396

-1.54%

-4.55%

-11.79%

-11.79%

The Amazing Digital Circus (TADC) valós idejű ár: $0.00002604. Az elmúlt 24 órában, a(z)TADC legalacsonyabb ára $ 0.00002396, legmagasabb ára pedig $ 0.00002773 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TADC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00084215, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002396 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TADC változása a következő volt: -1.54% az elmúlt órában, -4.55% az elmúlt 24 órában, és -11.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Amazing Digital Circus (TADC) piaci információk

$ 26.04K
$ 26.04K$ 26.04K

--
----

$ 26.04K
$ 26.04K$ 26.04K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,421.489523
999,953,421.489523 999,953,421.489523

A(z) The Amazing Digital Circus jelenlegi piaci plafonja $ 26.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TADC keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999953421.489523. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.04K.

The Amazing Digital Circus (TADC) árelőzmények USD

A(z) The Amazing Digital CircusUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) The Amazing Digital Circus USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000237859.
A(z) The Amazing Digital Circus USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000241812.
A(z) The Amazing Digital Circus USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.55%
30 nap$ -0.0000237859-91.34%
60 nap$ -0.0000241812-92.86%
90 nap$ 0--

Mi a(z) The Amazing Digital Circus (TADC)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

The Amazing Digital Circus árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) The Amazing Digital Circus (TADC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) The Amazing Digital Circus (TADC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) The Amazing Digital Circus rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) The Amazing Digital Circus árelőrejelzését most!

TADC helyi valutákra

The Amazing Digital Circus (TADC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) The Amazing Digital Circus (TADC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TADC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: The Amazing Digital Circus (TADC)

Mennyit ér ma a(z) The Amazing Digital Circus (TADC)?
A(z) élő TADC ár a(z) USD esetében 0.00002604 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TADC ára a(z) USD esetében?
A(z) TADC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00002604. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) The Amazing Digital Circus piaci plafonja?
A(z) TADC piaci plafonja $ 26.04K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TADC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TADC keringésben lévő tokenszáma 999.95M USD.
Mi volt a(z) TADC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TADC mindenkori legmagasabb ára 0.00084215 USD.
Mi volt a(z) TADC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TADC mindenkori legalacsonyabb ára 0.00002396 USD.
Mekkora a(z) TADC kereskedési volumene?
A(z) TADC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TADC ára emelkedni fog idén?
A(z) TADC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TADC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:43:12 (UTC+8)

The Amazing Digital Circus (TADC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,896.59
$107,896.59$107,896.59

-2.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,737.49
$3,737.49$3,737.49

-3.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.59
$177.59$177.59

-3.36%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0619
$1.0619$1.0619

-15.84%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,896.59
$107,896.59$107,896.59

-2.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,737.49
$3,737.49$3,737.49

-3.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.59
$177.59$177.59

-3.36%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.21
$85.21$85.21

-3.82%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4380
$2.4380$2.4380

-2.47%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0321
$0.0321$0.0321

-35.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05649
$0.05649$0.05649

+182.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10115
$0.10115$0.10115

+22.44%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001999
$0.000000001999$0.000000001999

+359.54%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005483
$0.00005483$0.00005483

+49.76%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010354
$0.0010354$0.0010354

+35.01%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000493
$0.000000000493$0.000000000493

+26.73%