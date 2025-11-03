The Amazing Digital Circus (TADC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00002396 $ 0.00002396 $ 0.00002396 24h alacsony $ 0.00002773 $ 0.00002773 $ 0.00002773 24h magas 24h alacsony $ 0.00002396$ 0.00002396 $ 0.00002396 24h magas $ 0.00002773$ 0.00002773 $ 0.00002773 Minden idők csúcspontja $ 0.00084215$ 0.00084215 $ 0.00084215 Legalacsonyabb ár $ 0.00002396$ 0.00002396 $ 0.00002396 Árváltozás (1H) -1.54% Árváltozás (1D) -4.55% Árváltozás (7D) -11.79% Árváltozás (7D) -11.79%

The Amazing Digital Circus (TADC) valós idejű ár: $0.00002604. Az elmúlt 24 órában, a(z)TADC legalacsonyabb ára $ 0.00002396, legmagasabb ára pedig $ 0.00002773 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TADC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00084215, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002396 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TADC változása a következő volt: -1.54% az elmúlt órában, -4.55% az elmúlt 24 órában, és -11.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Amazing Digital Circus (TADC) piaci információk

Piaci érték $ 26.04K$ 26.04K $ 26.04K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 26.04K$ 26.04K $ 26.04K Forgalomban lévő készlet 999.95M 999.95M 999.95M Teljes tokenszám 999,953,421.489523 999,953,421.489523 999,953,421.489523

A(z) The Amazing Digital Circus jelenlegi piaci plafonja $ 26.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TADC keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999953421.489523. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.04K.