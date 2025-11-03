TőzsdeDEX+
A(z) élő Tharwa USD ár ma 0.99759 USD. Kövesd nyomon a(z) THUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) THUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: THUSD

THUSD árinformációk

Mi a(z) THUSD

THUSD hivatalos webhely

THUSD tokenomikai adatai

THUSD árelőrejelzés

Tharwa USD Logó

Tharwa USD Ár (THUSD)

Nem listázott

1 THUSD-USD élő ár:

$0.997333
-0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Tharwa USD (THUSD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:43:06 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.995971
24h alacsony
$ 1.004
24h magas

$ 0.995971
$ 1.004
$ 1.085
$ 0.873839
-0.13%

-0.09%

-0.19%

-0.19%

Tharwa USD (THUSD) valós idejű ár: $0.99759. Az elmúlt 24 órában, a(z)THUSD legalacsonyabb ára $ 0.995971, legmagasabb ára pedig $ 1.004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) THUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.085, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.873839 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) THUSD változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -0.09% az elmúlt 24 órában, és -0.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tharwa USD (THUSD) piaci információk

$ 686.13K
--
$ 3.57M
687.88K
3,582,210.0
A(z) Tharwa USD jelenlegi piaci plafonja $ 686.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) THUSD keringésben lévő tokenszáma 687.88K, és a teljes tokenszám 3582210.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.57M.

Tharwa USD (THUSD) árelőzmények USD

A(z) Tharwa USDUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0009750499130672.
A(z) Tharwa USD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0012543696.
A(z) Tharwa USD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0032436638.
A(z) Tharwa USD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0024453934862392.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0009750499130672-0.09%
30 nap$ -0.0012543696-0.12%
60 nap$ -0.0032436638-0.32%
90 nap$ -0.0024453934862392-0.24%

Mi a(z) Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Tharwa USD (THUSD) Erőforrás

Hivatalos webhely

Tharwa USD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tharwa USD (THUSD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tharwa USD (THUSD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tharwa USD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tharwa USD árelőrejelzését most!

THUSD helyi valutákra

Tharwa USD (THUSD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tharwa USD (THUSD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) THUSD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Tharwa USD (THUSD)

Mennyit ér ma a(z) Tharwa USD (THUSD)?
A(z) élő THUSD ár a(z) USD esetében 0.99759 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) THUSD ára a(z) USD esetében?
A(z) THUSD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.99759. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tharwa USD piaci plafonja?
A(z) THUSD piaci plafonja $ 686.13K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) THUSD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) THUSD keringésben lévő tokenszáma 687.88K USD.
Mi volt a(z) THUSD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) THUSD mindenkori legmagasabb ára 1.085 USD.
Mi volt a(z) THUSD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) THUSD mindenkori legalacsonyabb ára 0.873839 USD.
Mekkora a(z) THUSD kereskedési volumene?
A(z) THUSD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) THUSD ára emelkedni fog idén?
A(z) THUSD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) THUSD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:43:06 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

