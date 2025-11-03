Tharwa USD (THUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.995971 24h alacsony $ 1.004 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1.085 Legalacsonyabb ár $ 0.873839 Árváltozás (1H) -0.13% Árváltozás (1D) -0.09% Árváltozás (7D) -0.19%

Tharwa USD (THUSD) valós idejű ár: $0.99759. Az elmúlt 24 órában, a(z)THUSD legalacsonyabb ára $ 0.995971, legmagasabb ára pedig $ 1.004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) THUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.085, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.873839 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) THUSD változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -0.09% az elmúlt 24 órában, és -0.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tharwa USD (THUSD) piaci információk

Piaci érték $ 686.13K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.57M Forgalomban lévő készlet 687.88K Teljes tokenszám 3,582,210.0

A(z) Tharwa USD jelenlegi piaci plafonja $ 686.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) THUSD keringésben lévő tokenszáma 687.88K, és a teljes tokenszám 3582210.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.57M.