A(z) élő Thank You So Much ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TYSM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TYSM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TYSM

TYSM árinformációk

Mi a(z) TYSM

TYSM hivatalos webhely

TYSM tokenomikai adatai

TYSM árelőrejelzés

Thank You So Much Logó

Thank You So Much Ár (TYSM)

Nem listázott

1 TYSM-USD élő ár:

--
----
-2.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Thank You So Much (TYSM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:15:01 (UTC+8)

Thank You So Much (TYSM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.65%

-2.19%

-2.27%

-2.27%

Thank You So Much (TYSM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TYSM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TYSM valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TYSM változása a következő volt: +0.65% az elmúlt órában, -2.19% az elmúlt 24 órában, és -2.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Thank You So Much (TYSM) piaci információk

$ 60.88K
$ 60.88K$ 60.88K

--
----

$ 73.19K
$ 73.19K$ 73.19K

83.18B
83.18B 83.18B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) Thank You So Much jelenlegi piaci plafonja $ 60.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TYSM keringésben lévő tokenszáma 83.18B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 73.19K.

Thank You So Much (TYSM) árelőzmények USD

A(z) Thank You So MuchUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Thank You So Much USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Thank You So Much USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Thank You So Much USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.19%
30 nap$ 0+27.53%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Thank You So Much (TYSM)

TYSM (Thank You So Much) is a social utility token built on the Base blockchain that enables permanent gratitude through social tipping functionality. The token integrates with Farcaster social media platform via the Noice mini app, allowing users to tip content creators and community members. TYSM utilizes Superfluid streaming technology to distribute 20% of the total token supply to stakers over a 365-day period, creating continuous passive income for holders who participate in staking. The project aims to build "The Gratitude Economy" where expressions of thanks become permanent value stored on-chain.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Thank You So Much (TYSM) Erőforrás

Hivatalos webhely

Thank You So Much árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Thank You So Much (TYSM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Thank You So Much (TYSM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Thank You So Much rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Thank You So Much árelőrejelzését most!

TYSM helyi valutákra

Thank You So Much (TYSM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Thank You So Much (TYSM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TYSM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Thank You So Much (TYSM)

Mennyit ér ma a(z) Thank You So Much (TYSM)?
A(z) élő TYSM ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TYSM ára a(z) USD esetében?
A(z) TYSM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Thank You So Much piaci plafonja?
A(z) TYSM piaci plafonja $ 60.88K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TYSM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TYSM keringésben lévő tokenszáma 83.18B USD.
Mi volt a(z) TYSM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TYSM mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) TYSM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TYSM mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TYSM kereskedési volumene?
A(z) TYSM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TYSM ára emelkedni fog idén?
A(z) TYSM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TYSM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:15:01 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

