Thank You So Much (TYSM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.65% Árváltozás (1D) -2.19% Árváltozás (7D) -2.27% Árváltozás (7D) -2.27%

Thank You So Much (TYSM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TYSM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TYSM valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TYSM változása a következő volt: +0.65% az elmúlt órában, -2.19% az elmúlt 24 órában, és -2.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Thank You So Much (TYSM) piaci információk

Piaci érték $ 60.88K$ 60.88K $ 60.88K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 73.19K$ 73.19K $ 73.19K Forgalomban lévő készlet 83.18B 83.18B 83.18B Teljes tokenszám 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) Thank You So Much jelenlegi piaci plafonja $ 60.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TYSM keringésben lévő tokenszáma 83.18B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 73.19K.