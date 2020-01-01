Thank You Abstract God (TYAG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Thank You Abstract God (TYAG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Thank You Abstract God (TYAG) tokennel kapcsolatos információk The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion. Hivatalos webhely: https://abstractgod.xyz/

Thank You Abstract God (TYAG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Thank You Abstract God (TYAG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 390.75K $ 390.75K $ 390.75K Teljes tokenszám: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M Keringésben lévő tokenszám: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 390.75K $ 390.75K $ 390.75K Minden idők csúcspontja: $ 0.00192185 $ 0.00192185 $ 0.00192185 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0003942 $ 0.0003942 $ 0.0003942 További tudnivalók a(z) Thank You Abstract God (TYAG) áráról

Thank You Abstract God (TYAG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Thank You Abstract God (TYAG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TYAG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TYAG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TYAG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TYAG token élő árfolyamát!

