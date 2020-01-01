TgMetrics (TGMETRICS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TgMetrics (TGMETRICS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TgMetrics (TGMETRICS) tokennel kapcsolatos információk TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making. Hivatalos webhely: https://tgmetrics.ai Vásárolj most TGMETRICS tokent!

TgMetrics (TGMETRICS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TgMetrics (TGMETRICS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 354.12K $ 354.12K $ 354.12K Teljes tokenszám: $ 998.70M $ 998.70M $ 998.70M Keringésben lévő tokenszám: $ 879.30M $ 879.30M $ 879.30M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 402.20K $ 402.20K $ 402.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.00205552 $ 0.00205552 $ 0.00205552 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00040272 $ 0.00040272 $ 0.00040272 További tudnivalók a(z) TgMetrics (TGMETRICS) áráról

TgMetrics (TGMETRICS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TgMetrics (TGMETRICS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TGMETRICS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TGMETRICS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TGMETRICS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TGMETRICS token élő árfolyamát!

TGMETRICS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TGMETRICS kapcsán? TGMETRICS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TGMETRICS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

