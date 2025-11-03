Tetsuo Coin (TETSUO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00165871 $ 0.00165871 $ 0.00165871 24h alacsony $ 0.00214269 $ 0.00214269 $ 0.00214269 24h magas 24h alacsony $ 0.00165871$ 0.00165871 $ 0.00165871 24h magas $ 0.00214269$ 0.00214269 $ 0.00214269 Minden idők csúcspontja $ 0.064571$ 0.064571 $ 0.064571 Legalacsonyabb ár $ 0.00005481$ 0.00005481 $ 0.00005481 Árváltozás (1H) -4.97% Árváltozás (1D) -20.72% Árváltozás (7D) +7.18% Árváltozás (7D) +7.18%

Tetsuo Coin (TETSUO) valós idejű ár: $0.00167022. Az elmúlt 24 órában, a(z)TETSUO legalacsonyabb ára $ 0.00165871, legmagasabb ára pedig $ 0.00214269 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TETSUO valaha volt legmagasabb ára $ 0.064571, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005481 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TETSUO változása a következő volt: -4.97% az elmúlt órában, -20.72% az elmúlt 24 órában, és +7.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tetsuo Coin (TETSUO) piaci információk

Piaci érték $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,998,271.0 999,998,271.0 999,998,271.0

A(z) Tetsuo Coin jelenlegi piaci plafonja $ 1.68M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TETSUO keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999998271.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.68M.