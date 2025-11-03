TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Tetsuo Coin ár ma 0.00167022 USD. Kövesd nyomon a(z) TETSUO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TETSUO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Tetsuo Coin ár ma 0.00167022 USD. Kövesd nyomon a(z) TETSUO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TETSUO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TETSUO

TETSUO árinformációk

Mi a(z) TETSUO

TETSUO hivatalos webhely

TETSUO tokenomikai adatai

TETSUO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Tetsuo Coin Logó

Tetsuo Coin Ár (TETSUO)

Nem listázott

1 TETSUO-USD élő ár:

$0.00167022
$0.00167022$0.00167022
-20.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Tetsuo Coin (TETSUO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:42:58 (UTC+8)

Tetsuo Coin (TETSUO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00165871
$ 0.00165871$ 0.00165871
24h alacsony
$ 0.00214269
$ 0.00214269$ 0.00214269
24h magas

$ 0.00165871
$ 0.00165871$ 0.00165871

$ 0.00214269
$ 0.00214269$ 0.00214269

$ 0.064571
$ 0.064571$ 0.064571

$ 0.00005481
$ 0.00005481$ 0.00005481

-4.97%

-20.72%

+7.18%

+7.18%

Tetsuo Coin (TETSUO) valós idejű ár: $0.00167022. Az elmúlt 24 órában, a(z)TETSUO legalacsonyabb ára $ 0.00165871, legmagasabb ára pedig $ 0.00214269 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TETSUO valaha volt legmagasabb ára $ 0.064571, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005481 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TETSUO változása a következő volt: -4.97% az elmúlt órában, -20.72% az elmúlt 24 órában, és +7.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tetsuo Coin (TETSUO) piaci információk

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

--
----

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,271.0
999,998,271.0 999,998,271.0

A(z) Tetsuo Coin jelenlegi piaci plafonja $ 1.68M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TETSUO keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999998271.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.68M.

Tetsuo Coin (TETSUO) árelőzmények USD

A(z) Tetsuo CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000436637778278029.
A(z) Tetsuo Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000188265.
A(z) Tetsuo Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001222261.
A(z) Tetsuo Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.002570881871688094.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000436637778278029-20.72%
30 nap$ -0.0000188265-1.12%
60 nap$ -0.0001222261-7.31%
90 nap$ -0.002570881871688094-60.61%

Mi a(z) Tetsuo Coin (TETSUO)

Funding the Future of Low-Level Systems

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Tetsuo Coin (TETSUO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Tetsuo Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tetsuo Coin (TETSUO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tetsuo Coin (TETSUO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tetsuo Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tetsuo Coin árelőrejelzését most!

TETSUO helyi valutákra

Tetsuo Coin (TETSUO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tetsuo Coin (TETSUO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TETSUO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Tetsuo Coin (TETSUO)

Mennyit ér ma a(z) Tetsuo Coin (TETSUO)?
A(z) élő TETSUO ár a(z) USD esetében 0.00167022 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TETSUO ára a(z) USD esetében?
A(z) TETSUO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00167022. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tetsuo Coin piaci plafonja?
A(z) TETSUO piaci plafonja $ 1.68M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TETSUO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TETSUO keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) TETSUO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TETSUO mindenkori legmagasabb ára 0.064571 USD.
Mi volt a(z) TETSUO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TETSUO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00005481 USD.
Mekkora a(z) TETSUO kereskedési volumene?
A(z) TETSUO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TETSUO ára emelkedni fog idén?
A(z) TETSUO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TETSUO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:42:58 (UTC+8)

Tetsuo Coin (TETSUO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,898.57
$107,898.57$107,898.57

-2.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,737.77
$3,737.77$3,737.77

-2.99%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.57
$177.57$177.57

-3.37%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0621
$1.0621$1.0621

-15.83%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,898.57
$107,898.57$107,898.57

-2.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,737.77
$3,737.77$3,737.77

-2.99%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.57
$177.57$177.57

-3.37%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.21
$85.21$85.21

-3.82%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4380
$2.4380$2.4380

-2.47%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0321
$0.0321$0.0321

-35.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05649
$0.05649$0.05649

+182.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10115
$0.10115$0.10115

+22.44%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001999
$0.000000001999$0.000000001999

+359.54%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005483
$0.00005483$0.00005483

+49.76%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010354
$0.0010354$0.0010354

+35.01%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000493
$0.000000000493$0.000000000493

+26.73%