Terry In The Trenches (TERRY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Terry In The Trenches (TERRY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Terry In The Trenches (TERRY) tokennel kapcsolatos információk Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile. Hivatalos webhely: https://trenchesterry.com/ Vásárolj most TERRY tokent!

Terry In The Trenches (TERRY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Terry In The Trenches (TERRY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 41.50K $ 41.50K $ 41.50K Teljes tokenszám: $ 912.34M $ 912.34M $ 912.34M Keringésben lévő tokenszám: $ 912.34M $ 912.34M $ 912.34M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 41.50K $ 41.50K $ 41.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.03385244 $ 0.03385244 $ 0.03385244 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Terry In The Trenches (TERRY) áráról

Terry In The Trenches (TERRY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Terry In The Trenches (TERRY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TERRY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TERRY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TERRY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TERRY token élő árfolyamát!

TERRY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TERRY kapcsán? TERRY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TERRY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

