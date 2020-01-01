Ternio (TERN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ternio (TERN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ternio (TERN) tokennel kapcsolatos információk Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted. Hivatalos webhely: https://unbanked.com/ Fehér könyv: https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4 Vásárolj most TERN tokent!

Ternio (TERN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ternio (TERN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 108.41K $ 108.41K $ 108.41K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 432.89M $ 432.89M $ 432.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 250.44K $ 250.44K $ 250.44K Minden idők csúcspontja: $ 0.04758594 $ 0.04758594 $ 0.04758594 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00025043 $ 0.00025043 $ 0.00025043 További tudnivalók a(z) Ternio (TERN) áráról

Ternio (TERN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ternio (TERN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TERN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TERN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TERN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TERN token élő árfolyamát!

TERN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TERN kapcsán? TERN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TERN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

