TERA (TERA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TERA (TERA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

TERA (TERA) tokennel kapcsolatos információk Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain. Hivatalos webhely: https://terafoundation.org Vásárolj most TERA tokent!

TERA (TERA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TERA (TERA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.03M $ 15.03M $ 15.03M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 754.50M $ 754.50M $ 754.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Minden idők csúcspontja: $ 0.02827364 $ 0.02827364 $ 0.02827364 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.01991732 $ 0.01991732 $ 0.01991732 További tudnivalók a(z) TERA (TERA) áráról

TERA (TERA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TERA (TERA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TERA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TERA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TERA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TERA token élő árfolyamát!

TERA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TERA kapcsán? TERA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TERA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

