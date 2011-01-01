TenX (PAY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TenX (PAY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TenX (PAY) tokennel kapcsolatos információk TenX is a payment platform that facilitates digital and physical modes of transaction for cryptocurrencies to any merchant, even if they don’t accept cryptocurrencies. Physical and digital modes of course, include bank accounts, wallets, debit cards, cash and much more. The primary agenda of the company is to make it easier and faster to use cryptocurrency and accelerate adoption for the industry. The TenX blockchain supports the PAY token, which is the fuel that runs the network and is the cryptocurrency using which transactions on the network are made. TenX came into existence in 2011 and was created by Toby Hoenisch. While at the university, he took a keen interest in cryptography though he believed that there was no success for cryptocurrencies.In 2012, Toby started trading Bitcoin when he got to know a member of bitcoin-community who was not able to open an account in bank and used TenX crypto currency instead. Toby Hoenisch and Michael Sperk started a one-bit start up in 2015 and introduced us to a debit card, through which payments with bitcoin could be done. Cryptocurrency adoption is a longstanding problem - with most cryptocurrencies remaining relegated to the realms of hype and not seeing real-world usage, not as much as the enthusiasts would like, at least. This is an important problem being solved by the TenX coin, which seeks to make it easy for the end user to use cryptocurrencies by removing the hurdles associated with keeping different wallets and using them separately. As with all other investments, it is wise to do your own research, but seeing that TenX seems to be solving unique problems, it may certainly be worth a look. Hivatalos webhely: https://www.tenx.tech/ Fehér könyv: https://www.tenx.tech/whitepaper/tenx_whitepaper_final.pdf Vásárolj most PAY tokent!

TenX (PAY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TenX (PAY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 418.54K $ 418.54K $ 418.54K Teljes tokenszám: $ 205.22M $ 205.22M $ 205.22M Keringésben lévő tokenszám: $ 118.14M $ 118.14M $ 118.14M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 727.03K $ 727.03K $ 727.03K Minden idők csúcspontja: $ 5.22 $ 5.22 $ 5.22 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0035427 $ 0.0035427 $ 0.0035427 További tudnivalók a(z) TenX (PAY) áráról

TenX (PAY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TenX (PAY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PAY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PAY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PAY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PAY token élő árfolyamát!

PAY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PAY kapcsán? PAY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PAY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!