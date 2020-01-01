TempleDAO (TEMPLE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TempleDAO (TEMPLE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TempleDAO (TEMPLE) tokennel kapcsolatos információk TempleDAO is designed on strong principles: building the Temple for the long-term, community first and fairly in all aspects, and prioritising stable wealth creation. Our innovative mechanics including safe minting, intrinsic value backed rewards, safe harvest, price defence incentives, and exit queue. Hivatalos webhely: https://www.templedao.link/rituals Vásárolj most TEMPLE tokent!

TempleDAO (TEMPLE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TempleDAO (TEMPLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 85.95M $ 85.95M $ 85.95M Teljes tokenszám: $ 23.77M $ 23.77M $ 23.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 23.72M $ 23.72M $ 23.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 86.12M $ 86.12M $ 86.12M Minden idők csúcspontja: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 Minden idők mélypontja: $ 0.186329 $ 0.186329 $ 0.186329 Jelenlegi ár: $ 3.62 $ 3.62 $ 3.62 További tudnivalók a(z) TempleDAO (TEMPLE) áráról

TempleDAO (TEMPLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TempleDAO (TEMPLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TEMPLE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TEMPLE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TEMPLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TEMPLE token élő árfolyamát!

