Tellor Tributes (TRB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tellor Tributes (TRB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tellor Tributes (TRB) tokennel kapcsolatos információk Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners. Hivatalos webhely: http://www.tellor.io/ Vásárolj most TRB tokent!

Tellor Tributes (TRB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tellor Tributes (TRB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 91.87M $ 91.87M $ 91.87M Teljes tokenszám: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 94.15M $ 94.15M $ 94.15M Minden idők csúcspontja: $ 593.09 $ 593.09 $ 593.09 Minden idők mélypontja: $ 0.01001379 $ 0.01001379 $ 0.01001379 Jelenlegi ár: $ 33.88 $ 33.88 $ 33.88 További tudnivalók a(z) Tellor Tributes (TRB) áráról

Tellor Tributes (TRB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tellor Tributes (TRB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRB token élő árfolyamát!

TRB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRB kapcsán? TRB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

