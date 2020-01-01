Telestai (TLS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Telestai (TLS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Telestai (TLS) tokennel kapcsolatos információk Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities. Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive. Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve. Hivatalos webhely: https://www.telestai.io/ Fehér könyv: https://docs.telestai.io/whitepaper

Telestai (TLS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Telestai (TLS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 100.26K $ 100.26K $ 100.26K Teljes tokenszám: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Keringésben lévő tokenszám: $ 267.31M $ 267.31M $ 267.31M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 738.59K $ 738.59K $ 738.59K Minden idők csúcspontja: $ 0.00098873 $ 0.00098873 $ 0.00098873 Minden idők mélypontja: $ 0.00020016 $ 0.00020016 $ 0.00020016 Jelenlegi ár: $ 0.00037507 $ 0.00037507 $ 0.00037507

Telestai (TLS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Telestai (TLS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TLS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TLS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TLS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TLS token élő árfolyamát!

TLS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TLS kapcsán? TLS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

