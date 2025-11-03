teleBTC (TELEBTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 107,751 24h alacsony $ 111,827 24h magas Minden idők csúcspontja $ 129,019 Legalacsonyabb ár $ 0.00001207 Árváltozás (1H) -0.11% Árváltozás (1D) -2.04% Árváltozás (7D) -6.11%

teleBTC (TELEBTC) valós idejű ár: $107,885. Az elmúlt 24 órában, a(z)TELEBTC legalacsonyabb ára $ 107,751, legmagasabb ára pedig $ 111,827 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TELEBTC valaha volt legmagasabb ára $ 129,019, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001207 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TELEBTC változása a következő volt: -0.11% az elmúlt órában, -2.04% az elmúlt 24 órában, és -6.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

teleBTC (TELEBTC) piaci információk

Piaci érték $ 444.55K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 444.55K Forgalomban lévő készlet 4.13 Teljes tokenszám 4.12600177

A(z) teleBTC jelenlegi piaci plafonja $ 444.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TELEBTC keringésben lévő tokenszáma 4.13, és a teljes tokenszám 4.12600177. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 444.55K.