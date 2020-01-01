TeddyOnHeels (TOH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TeddyOnHeels (TOH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TeddyOnHeels (TOH) tokennel kapcsolatos információk $TOH, or Teddy On Heels, is an innovative meme token designed to combine the fun and community-driven aspects of meme culture with the potential for financial growth. The project aims to create a vibrant ecosystem where users can engage, trade, and enjoy various activities centered around the $TOH token. With a focus on building a strong community, $TOH leverages social media and interactive platforms to foster engagement and promote the token. The project also emphasizes transparency and user empowerment, ensuring that holders have a voice in its development and future direction. Join the $TOH movement and be part of a playful yet promising cryptocurrency adventure! Hivatalos webhely: https://teddyonheels.com/ Fehér könyv: https://teddyonheels.com/ Vásárolj most TOH tokent!

TeddyOnHeels (TOH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TeddyOnHeels (TOH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.12K Teljes tokenszám: $ 934.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 934.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.12K Minden idők csúcspontja: $ 0.0014656 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

TeddyOnHeels (TOH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TeddyOnHeels (TOH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TOH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TOH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TOH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TOH token élő árfolyamát!

TOH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TOH kapcsán? TOH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TOH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

