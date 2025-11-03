Teddy the Tile Doge (TEDDY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.42% Árváltozás (1D) -5.27% Árváltozás (7D) -16.89% Árváltozás (7D) -16.89%

Teddy the Tile Doge (TEDDY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TEDDY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TEDDY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TEDDY változása a következő volt: -0.42% az elmúlt órában, -5.27% az elmúlt 24 órában, és -16.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) piaci információk

Piaci érték $ 23.48K$ 23.48K $ 23.48K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 23.48K$ 23.48K $ 23.48K Forgalomban lévő készlet 929.60T 929.60T 929.60T Teljes tokenszám 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

A(z) Teddy the Tile Doge jelenlegi piaci plafonja $ 23.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TEDDY keringésben lévő tokenszáma 929.60T, és a teljes tokenszám 929598213267094.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.48K.