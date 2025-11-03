Teddy the Tile Doge Ár (TEDDY)
-0.42%
-5.27%
-16.89%
-16.89%
Teddy the Tile Doge (TEDDY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TEDDY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TEDDY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TEDDY változása a következő volt: -0.42% az elmúlt órában, -5.27% az elmúlt 24 órában, és -16.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Teddy the Tile Doge jelenlegi piaci plafonja $ 23.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TEDDY keringésben lévő tokenszáma 929.60T, és a teljes tokenszám 929598213267094.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.48K.
A(z) Teddy the Tile DogeUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Teddy the Tile Doge USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Teddy the Tile Doge USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Teddy the Tile Doge USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-5.27%
|30 nap
|$ 0
|-71.47%
|60 nap
|$ 0
|-29.09%
|90 nap
|$ 0
|--
Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért.
