TeamWater (WATER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00003649 $ 0.00003649 $ 0.00003649 24h alacsony $ 0.00005459 $ 0.00005459 $ 0.00005459 24h magas 24h alacsony $ 0.00003649$ 0.00003649 $ 0.00003649 24h magas $ 0.00005459$ 0.00005459 $ 0.00005459 Minden idők csúcspontja $ 0.00504707$ 0.00504707 $ 0.00504707 Legalacsonyabb ár $ 0.00002408$ 0.00002408 $ 0.00002408 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) -19.48% Árváltozás (7D) -1.50% Árváltozás (7D) -1.50%

TeamWater (WATER) valós idejű ár: $0.0000379. Az elmúlt 24 órában, a(z)WATER legalacsonyabb ára $ 0.00003649, legmagasabb ára pedig $ 0.00005459 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WATER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00504707, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002408 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WATER változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -19.48% az elmúlt 24 órában, és -1.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TeamWater (WATER) piaci információk

Piaci érték $ 37.89K$ 37.89K $ 37.89K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 37.89K$ 37.89K $ 37.89K Forgalomban lévő készlet 999.72M 999.72M 999.72M Teljes tokenszám 999,719,873.6771927 999,719,873.6771927 999,719,873.6771927

A(z) TeamWater jelenlegi piaci plafonja $ 37.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WATER keringésben lévő tokenszáma 999.72M, és a teljes tokenszám 999719873.6771927. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 37.89K.