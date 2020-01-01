Team556 (TEAM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Team556 (TEAM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Team556 (TEAM) tokennel kapcsolatos információk Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions. Hivatalos webhely: https://www.team556.com

Team556 (TEAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Team556 (TEAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 187.23K $ 187.23K $ 187.23K Teljes tokenszám: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 702.00M $ 702.00M $ 702.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 266.67K $ 266.67K $ 266.67K Minden idők csúcspontja: $ 0.00115642 $ 0.00115642 $ 0.00115642 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00026671 $ 0.00026671 $ 0.00026671 További tudnivalók a(z) Team556 (TEAM) áráról

Team556 (TEAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Team556 (TEAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TEAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TEAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TEAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TEAM token élő árfolyamát!

TEAM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TEAM kapcsán? TEAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TEAM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

