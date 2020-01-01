tBTC (TBTC) tokenomikai adatai
What is tBTC? tBTC allows you to unlock your Bitcoin’s value to borrow and lend, mint stablecoins, provide liquidity, and much more.
tBTC is a decentralized wrapped Bitcoin that is 1:1 backed by main-net BTC. Existing solutions bringing Bitcoin to Ethereum require you to send your Bitcoin to an intermediary, who then issues you an Ethereum token representing your original asset.
This centralized model requires you to trust a third party and is prone to censorship, sacrificing Bitcoin's promise of secure, permissionless decentralization.
How does tBTC solve this issue? Instead of centralized intermediaries, tBTC uses a randomly selected group of operators running nodes on the Threshold Network to secure deposited Bitcoin through threshold cryptography.
That means tBTC requires a threshold majority agreement before operators perform any action with your Bitcoin. By rotating the selection of operators weekly, tBTC protects against any individual or group of operators colluding to fraudulently seize the underlying deposits.
By relying on an honest-majority-assumption, we can calculate the likelihood any wallet comprised of a quorum of dishonest operators. An insurance backstop (the coverage pools), serves as an emergency fallback in the event a wallet is compromised.
What is Threshold Network? Threshold.network stems from the merger of NuCypher and Keep networks into a single decentralized network — it delivers a suite of threshold cryptography services for web3 applications through a decentralized network of staking nodes. The whole community is governed by a DAO.
Flagship services of Threshold Network include Threshold Access Control (TACo) – which enables end-to-end encrypted data sharing and communication without the need to trust a centralized authority, tBTC v2 - the only decentralized and permissionless Bitcoin-to-Ethereum asset bridge and thUSD - an overcollateralized and decentralized USD stablecoin that uses both ETH and tBTC as collateral.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) tBTC (TBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) tBTC (TBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó TBTC tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező TBTC token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) TBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TBTC token élő árfolyamát!
