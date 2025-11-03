TőzsdeDEX+
A(z) élő TAXY NETWORK ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TAXY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TAXY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TAXY

TAXY árinformációk

Mi a(z) TAXY

TAXY hivatalos webhely

TAXY tokenomikai adatai

TAXY árelőrejelzés

TAXY NETWORK Ár (TAXY)

Nem listázott

1 TAXY-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
TAXY NETWORK (TAXY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:14:32 (UTC+8)

TAXY NETWORK (TAXY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.01%

-17.53%

-17.53%

TAXY NETWORK (TAXY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TAXY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TAXY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TAXY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és -17.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TAXY NETWORK (TAXY) piaci információk

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

--
----

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

999.79M
999.79M 999.79M

999,790,236.7610782
999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

A(z) TAXY NETWORK jelenlegi piaci plafonja $ 14.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TAXY keringésben lévő tokenszáma 999.79M, és a teljes tokenszám 999790236.7610782. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.76K.

TAXY NETWORK (TAXY) árelőzmények USD

A(z) TAXY NETWORKUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) TAXY NETWORK USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) TAXY NETWORK USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) TAXY NETWORK USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.01%
30 nap$ 0-17.53%
60 nap$ 0-14.29%
90 nap$ 0--

Mi a(z) TAXY NETWORK (TAXY)

TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

TAXY NETWORK (TAXY) Erőforrás

Hivatalos webhely

TAXY NETWORK árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TAXY NETWORK (TAXY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TAXY NETWORK (TAXY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TAXY NETWORK rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TAXY NETWORK árelőrejelzését most!

TAXY helyi valutákra

TAXY NETWORK (TAXY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TAXY NETWORK (TAXY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TAXY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: TAXY NETWORK (TAXY)

Mennyit ér ma a(z) TAXY NETWORK (TAXY)?
A(z) élő TAXY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TAXY ára a(z) USD esetében?
A(z) TAXY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TAXY NETWORK piaci plafonja?
A(z) TAXY piaci plafonja $ 14.76K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TAXY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TAXY keringésben lévő tokenszáma 999.79M USD.
Mi volt a(z) TAXY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TAXY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) TAXY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TAXY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TAXY kereskedési volumene?
A(z) TAXY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TAXY ára emelkedni fog idén?
A(z) TAXY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TAXY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:14:32 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

