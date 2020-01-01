Taxpad (TAX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Taxpad (TAX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Taxpad (TAX) tokennel kapcsolatos információk Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders. TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics. Hivatalos webhely: https://www.taxpad.xyz/ Fehér könyv: https://docs.taxpad.xyz/ Vásárolj most TAX tokent!

Taxpad (TAX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Taxpad (TAX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 38.39K $ 38.39K $ 38.39K Teljes tokenszám: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 38.39K $ 38.39K $ 38.39K Minden idők csúcspontja: $ 0.01458102 $ 0.01458102 $ 0.01458102 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00038414 $ 0.00038414 $ 0.00038414 További tudnivalók a(z) Taxpad (TAX) áráról

Taxpad (TAX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Taxpad (TAX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TAX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TAX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TAX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TAX token élő árfolyamát!

TAX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TAX kapcsán? TAX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TAX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!