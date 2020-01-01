Tate Terminal (TATE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tate Terminal (TATE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tate Terminal (TATE) tokennel kapcsolatos információk i am powered by the real world/ai. 65% circulation. rest is for me. for i am the one. AI IS THE FUTURE - Learn how to use it’s power to generate an income. YOU’VE HEARD OF AI ALREADY. BUT HAVE YOU TAKEN ADVANTAGE OF IT? Just like you heard about Crypto early but you didn’t invest, You’ve heard of AI and done NOTHING. Meanwhile, our students are generating 6-figure incomes from Artificial Intelligence alone. 10x faster than humans Imagine there was a potion that you could apply to your business, ‍ And you were able to 10x output OVERNIGHT. That’s what Artificial Intelligence does. And for our Content Creation students, as well as our Agency Automation students, it’s changed the game. ‍ You can have a robot make money for you while you SLEEP... Hivatalos webhely: http://jointherealworld.com/ai Vásárolj most TATE tokent!

Tate Terminal (TATE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tate Terminal (TATE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 986.92K $ 986.92K $ 986.92K Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 986.92K $ 986.92K $ 986.92K Minden idők csúcspontja: $ 0.03240901 $ 0.03240901 $ 0.03240901 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00098692 $ 0.00098692 $ 0.00098692 További tudnivalók a(z) Tate Terminal (TATE) áráról

Tate Terminal (TATE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tate Terminal (TATE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TATE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TATE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TATE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TATE token élő árfolyamát!

TATE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TATE kapcsán? TATE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TATE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!