TASS HUB (TASSHUB) tokennel kapcsolatos információk TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem. Hivatalos webhely: https://tasshub.com/ Fehér könyv: https://www.tasshub.com/whitepaper Vásárolj most TASSHUB tokent!

TASS HUB (TASSHUB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TASS HUB (TASSHUB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Teljes tokenszám: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Minden idők csúcspontja: $ 0.00720563 $ 0.00720563 $ 0.00720563 Minden idők mélypontja: $ 0.00296127 $ 0.00296127 $ 0.00296127 Jelenlegi ár: $ 0.00395812 $ 0.00395812 $ 0.00395812 További tudnivalók a(z) TASS HUB (TASSHUB) áráról

TASS HUB (TASSHUB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TASS HUB (TASSHUB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TASSHUB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TASSHUB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TASSHUB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TASSHUB token élő árfolyamát!

TASSHUB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TASSHUB kapcsán? TASSHUB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TASSHUB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

