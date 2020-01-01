Tarot V1 (TAROT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tarot V1 (TAROT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tarot V1 (TAROT) tokennel kapcsolatos információk Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards. Hivatalos webhely: https://www.tarot.to Vásárolj most TAROT tokent!

Tarot V1 (TAROT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tarot V1 (TAROT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 827.82K $ 827.82K $ 827.82K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 67.70M $ 67.70M $ 67.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Minden idők csúcspontja: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.01222769 $ 0.01222769 $ 0.01222769 További tudnivalók a(z) Tarot V1 (TAROT) áráról

Tarot V1 (TAROT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tarot V1 (TAROT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TAROT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TAROT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TAROT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TAROT token élő árfolyamát!

TAROT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TAROT kapcsán? TAROT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TAROT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

