Tardigrades Cult (TARD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tardigrades Cult (TARD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tardigrades Cult (TARD) tokennel kapcsolatos információk Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together! Hivatalos webhely: https://x.com/i/communities/1937442761717752176 Vásárolj most TARD tokent!

Tardigrades Cult (TARD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tardigrades Cult (TARD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.50K $ 7.50K $ 7.50K Teljes tokenszám: $ 993.41M $ 993.41M $ 993.41M Keringésben lévő tokenszám: $ 993.41M $ 993.41M $ 993.41M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.50K $ 7.50K $ 7.50K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Tardigrades Cult (TARD) áráról

Tardigrades Cult (TARD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tardigrades Cult (TARD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TARD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TARD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TARD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TARD token élő árfolyamát!

TARD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TARD kapcsán? TARD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TARD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

