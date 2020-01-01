TAOTools (TAOTOOLS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TAOTools (TAOTOOLS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TAOTools (TAOTOOLS) tokennel kapcsolatos információk TAOTools aims to become the one-stop-shop for the Bittensor network, providing users with all necessary tools to bridge to and interact with the Bittensor ecosystem, as well as an extensive selection of subnets to try out. Utilizing both a Web dApp and Telegram bot, we offer a wide variety of subnets for users to try, as well as a bridging function to get started with the ecosystem seamlessly. These functionalities are described in more detail in the next chapter of this Documentation. Hivatalos webhely: https://www.taotools.ai/ Fehér könyv: https://taotools-documentation.gitbook.io/taotools-documentation Vásárolj most TAOTOOLS tokent!

TAOTools (TAOTOOLS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TAOTools (TAOTOOLS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.28K $ 20.28K $ 20.28K Teljes tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.28K $ 20.28K $ 20.28K Minden idők csúcspontja: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Minden idők mélypontja: $ 0.01035041 $ 0.01035041 $ 0.01035041 Jelenlegi ár: $ 0.02027887 $ 0.02027887 $ 0.02027887 További tudnivalók a(z) TAOTools (TAOTOOLS) áráról

TAOTools (TAOTOOLS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TAOTools (TAOTOOLS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TAOTOOLS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TAOTOOLS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TAOTOOLS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TAOTOOLS token élő árfolyamát!

TAOTOOLS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TAOTOOLS kapcsán? TAOTOOLS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TAOTOOLS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

