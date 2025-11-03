Taoillium (SN109) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.905374 $ 0.905374 $ 0.905374 24h alacsony $ 0.984566 $ 0.984566 $ 0.984566 24h magas 24h alacsony $ 0.905374$ 0.905374 $ 0.905374 24h magas $ 0.984566$ 0.984566 $ 0.984566 Minden idők csúcspontja $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Legalacsonyabb ár $ 0.344796$ 0.344796 $ 0.344796 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) -3.33% Árváltozás (7D) +14.25% Árváltozás (7D) +14.25%

Taoillium (SN109) valós idejű ár: $0.911987. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN109 legalacsonyabb ára $ 0.905374, legmagasabb ára pedig $ 0.984566 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN109 valaha volt legmagasabb ára $ 1.046, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.344796 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN109 változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -3.33% az elmúlt 24 órában, és +14.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Taoillium (SN109) piaci információk

Piaci érték $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Forgalomban lévő készlet 1.34M 1.34M 1.34M Teljes tokenszám 1,336,112.080634022 1,336,112.080634022 1,336,112.080634022

A(z) Taoillium jelenlegi piaci plafonja $ 1.22M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN109 keringésben lévő tokenszáma 1.34M, és a teljes tokenszám 1336112.080634022. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.22M.