A(z) élő Tanuki ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TANUKI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TANUKI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TANUKI

TANUKI árinformációk

Mi a(z) TANUKI

TANUKI hivatalos webhely

TANUKI tokenomikai adatai

TANUKI árelőrejelzés

Tanuki Logó

Tanuki Ár (TANUKI)

Nem listázott

1 TANUKI-USD élő ár:

--
----
-3.40%1D
mexc
USD
Tanuki (TANUKI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:42:03 (UTC+8)

Tanuki (TANUKI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00379147
$ 0.00379147$ 0.00379147

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-3.44%

-13.30%

-13.30%

Tanuki (TANUKI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TANUKI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TANUKI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00379147, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TANUKI változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -3.44% az elmúlt 24 órában, és -13.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tanuki (TANUKI) piaci információk

$ 37.19K
$ 37.19K$ 37.19K

--
----

$ 37.19K
$ 37.19K$ 37.19K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Tanuki jelenlegi piaci plafonja $ 37.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TANUKI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 37.19K.

Tanuki (TANUKI) árelőzmények USD

A(z) TanukiUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Tanuki USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Tanuki USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Tanuki USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.44%
30 nap$ 0-43.08%
60 nap$ 0+67.09%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Tanuki (TANUKI)

For over a thousand years, the Tanuki has been Japan’s most unpredictable spirit, a lucky charm, a shape-shifter, a sake-lover, and a walking contradiction. Known for turning leaves into gold, belly-slapping to summon storms, and tricking emperors out of their clothes, he was never feared, only followed.

$TANUKI revives that spirit for the modern age. Loved and renowned by millions. A symbol of laughter and luck.

IOUs. Giant balls. Disguises. Don’t look for logic — look for movement.

Already a Legend.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Tanuki (TANUKI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Tanuki árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tanuki (TANUKI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tanuki (TANUKI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tanuki rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tanuki árelőrejelzését most!

TANUKI helyi valutákra

Tanuki (TANUKI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tanuki (TANUKI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TANUKI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Tanuki (TANUKI)

Mennyit ér ma a(z) Tanuki (TANUKI)?
A(z) élő TANUKI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TANUKI ára a(z) USD esetében?
A(z) TANUKI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tanuki piaci plafonja?
A(z) TANUKI piaci plafonja $ 37.19K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TANUKI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TANUKI keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) TANUKI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TANUKI mindenkori legmagasabb ára 0.00379147 USD.
Mi volt a(z) TANUKI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TANUKI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TANUKI kereskedési volumene?
A(z) TANUKI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TANUKI ára emelkedni fog idén?
A(z) TANUKI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TANUKI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:42:03 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

