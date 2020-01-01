TaleCraft (CRAFT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TaleCraft (CRAFT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TaleCraft (CRAFT) tokennel kapcsolatos információk The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders. Hivatalos webhely: https://talecraft.io/ Vásárolj most CRAFT tokent!

TaleCraft (CRAFT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TaleCraft (CRAFT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.00K $ 14.00K $ 14.00K Teljes tokenszám: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 59.95K $ 59.95K $ 59.95K Minden idők csúcspontja: $ 16.6 $ 16.6 $ 16.6 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00199954 $ 0.00199954 $ 0.00199954 További tudnivalók a(z) TaleCraft (CRAFT) áráról

TaleCraft (CRAFT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TaleCraft (CRAFT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CRAFT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CRAFT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CRAFT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CRAFT token élő árfolyamát!

CRAFT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CRAFT kapcsán? CRAFT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CRAFT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

