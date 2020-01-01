Taki Games (TAKI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Taki Games (TAKI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Taki Games (TAKI) tokennel kapcsolatos információk Taki Games is building the Web3 Zynga: A player-owned Web3 mobile gaming network offering a variety of engaging, free-to-play games including "Bored Button", "Mom's Kitchen", and many more fun, interactive games where players can earn tangible rewards. Taki Games offers a market-leading deflationary tokenomics model - "Takinomics" - that enables players to become owners. Players benefit from growth of the gaming network, receiving rewards in the form of gift cards or the TAKI token. This approach not only enhances the gaming experience but also empowers players in the digital economy. Hivatalos webhely: https://www.takigames.io/ Fehér könyv: https://wiki.takigames.io/taki-games/overview

Taki Games (TAKI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Taki Games (TAKI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Teljes tokenszám: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M Minden idők csúcspontja: $ 0.294838 $ 0.294838 $ 0.294838 Minden idők mélypontja: $ 0.00012964 $ 0.00012964 $ 0.00012964 Jelenlegi ár: $ 0.00203114 $ 0.00203114 $ 0.00203114 További tudnivalók a(z) Taki Games (TAKI) áráról

Taki Games (TAKI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Taki Games (TAKI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TAKI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TAKI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TAKI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TAKI token élő árfolyamát!

