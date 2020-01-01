Taitiko (TTG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Taitiko (TTG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Taitiko (TTG) tokennel kapcsolatos információk Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge. Our token isn't just a currency; it’s a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before. Hivatalos webhely: https://www.taitiko.com/ Vásárolj most TTG tokent!

Taitiko (TTG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Taitiko (TTG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 295.64K $ 295.64K $ 295.64K Teljes tokenszám: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 295.64K $ 295.64K $ 295.64K Minden idők csúcspontja: $ 0.00716186 $ 0.00716186 $ 0.00716186 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00029565 $ 0.00029565 $ 0.00029565 További tudnivalók a(z) Taitiko (TTG) áráról

Taitiko (TTG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Taitiko (TTG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TTG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TTG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TTG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TTG token élő árfolyamát!

TTG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TTG kapcsán? TTG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TTG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

