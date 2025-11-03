Tairon (TAIRO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00493824 $ 0.00493824 $ 0.00493824 24h alacsony $ 0.00581859 $ 0.00581859 $ 0.00581859 24h magas 24h alacsony $ 0.00493824$ 0.00493824 $ 0.00493824 24h magas $ 0.00581859$ 0.00581859 $ 0.00581859 Minden idők csúcspontja $ 0.258846$ 0.258846 $ 0.258846 Legalacsonyabb ár $ 0.00483177$ 0.00483177 $ 0.00483177 Árváltozás (1H) +1.43% Árváltozás (1D) +10.44% Árváltozás (7D) -20.11% Árváltozás (7D) -20.11%

Tairon (TAIRO) valós idejű ár: $0.00577281. Az elmúlt 24 órában, a(z)TAIRO legalacsonyabb ára $ 0.00493824, legmagasabb ára pedig $ 0.00581859 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TAIRO valaha volt legmagasabb ára $ 0.258846, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00483177 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TAIRO változása a következő volt: +1.43% az elmúlt órában, +10.44% az elmúlt 24 órában, és -20.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tairon (TAIRO) piaci információk

Piaci érték $ 288.54K$ 288.54K $ 288.54K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 577.08K$ 577.08K $ 577.08K Forgalomban lévő készlet 50.00M 50.00M 50.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Tairon jelenlegi piaci plafonja $ 288.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TAIRO keringésben lévő tokenszáma 50.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 577.08K.