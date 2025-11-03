TőzsdeDEX+
A(z) élő Tairon ár ma 0.00577281 USD. Kövesd nyomon a(z) TAIRO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TAIRO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Tairon Ár (TAIRO)

$0.00577075
$0.00577075$0.00577075
+10.40%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Tairon (TAIRO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:41:57 (UTC+8)

Tairon (TAIRO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00493824
$ 0.00493824$ 0.00493824
24h alacsony
$ 0.00581859
$ 0.00581859$ 0.00581859
24h magas

$ 0.00493824
$ 0.00493824$ 0.00493824

$ 0.00581859
$ 0.00581859$ 0.00581859

$ 0.258846
$ 0.258846$ 0.258846

$ 0.00483177
$ 0.00483177$ 0.00483177

+1.43%

+10.44%

-20.11%

-20.11%

Tairon (TAIRO) valós idejű ár: $0.00577281. Az elmúlt 24 órában, a(z)TAIRO legalacsonyabb ára $ 0.00493824, legmagasabb ára pedig $ 0.00581859 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TAIRO valaha volt legmagasabb ára $ 0.258846, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00483177 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TAIRO változása a következő volt: +1.43% az elmúlt órában, +10.44% az elmúlt 24 órában, és -20.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tairon (TAIRO) piaci információk

$ 288.54K
$ 288.54K$ 288.54K

--
----

$ 577.08K
$ 577.08K$ 577.08K

50.00M
50.00M 50.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Tairon jelenlegi piaci plafonja $ 288.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TAIRO keringésben lévő tokenszáma 50.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 577.08K.

Tairon (TAIRO) árelőzmények USD

A(z) TaironUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00054582.
A(z) Tairon USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0052817309.
A(z) Tairon USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0054458807.
A(z) Tairon USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00054582+10.44%
30 nap$ -0.0052817309-91.49%
60 nap$ -0.0054458807-94.33%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Tairon (TAIRO)

Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI. It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications. Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems.

  • For developers, it removes manually integrating protocol endpoints.
  • For LLMs and autonomous systems, it provides a machine-readable map of callable functionality across the decentralized stack.
  • For protocols, it ensures their data and tooling can be easily exposed, tested, and consumed by the next generation of applications.

Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Tairon árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tairon (TAIRO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tairon (TAIRO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tairon rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tairon árelőrejelzését most!

Tairon (TAIRO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tairon (TAIRO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TAIRO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Tairon (TAIRO)

Mennyit ér ma a(z) Tairon (TAIRO)?
A(z) élő TAIRO ár a(z) USD esetében 0.00577281 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TAIRO ára a(z) USD esetében?
A(z) TAIRO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00577281. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tairon piaci plafonja?
A(z) TAIRO piaci plafonja $ 288.54K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TAIRO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TAIRO keringésben lévő tokenszáma 50.00M USD.
Mi volt a(z) TAIRO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TAIRO mindenkori legmagasabb ára 0.258846 USD.
Mi volt a(z) TAIRO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TAIRO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00483177 USD.
Mekkora a(z) TAIRO kereskedési volumene?
A(z) TAIRO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TAIRO ára emelkedni fog idén?
A(z) TAIRO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TAIRO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:41:57 (UTC+8)

Tairon (TAIRO) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

