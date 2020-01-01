Tadpole (TAD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tadpole (TAD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tadpole (TAD) tokennel kapcsolatos információk Tadpole is a memecoin project on Basechain that blends humor with blockchain technology. Inspired by the playful nature of frogs and tadpoles, it aims to create a fun and engaging community while offering a light-hearted entry point into the crypto space. Tadpole focuses on community-driven growth and viral marketing, leveraging the popularity of memecoins to attract a broad audience. Although primarily a meme-focused project, Tadpole also incorporates unique tokenomics and community incentives to maintain engagement and foster long-term participation on Basechain. TAD is the iconic offspring of Base. With the mission to become the official amphibian mascot of the chain, bringing the best Community Onchain forever. Hivatalos webhely: https://tadpole.lol/ Vásárolj most TAD tokent!

Tadpole (TAD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tadpole (TAD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.41K $ 28.41K $ 28.41K Teljes tokenszám: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 28.41K $ 28.41K $ 28.41K Minden idők csúcspontja: $ 0.00617812 $ 0.00617812 $ 0.00617812 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Tadpole (TAD) áráról

Tadpole (TAD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tadpole (TAD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TAD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TAD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TAD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TAD token élő árfolyamát!

TAD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TAD kapcsán? TAD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TAD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

