syrupUSDT (SYRUPUSDT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24h alacsony $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24h magas 24h alacsony $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 24h magas $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Minden idők csúcspontja $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Legalacsonyabb ár $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) +0.08% Árváltozás (7D) +0.13% Árváltozás (7D) +0.13%

syrupUSDT (SYRUPUSDT) valós idejű ár: $1.1. Az elmúlt 24 órában, a(z)SYRUPUSDT legalacsonyabb ára $ 1.1, legmagasabb ára pedig $ 1.1 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SYRUPUSDT valaha volt legmagasabb ára $ 1.11, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.093 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SYRUPUSDT változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, +0.08% az elmúlt 24 órában, és +0.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) piaci információk

Piaci érték $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B Forgalomban lévő készlet 1.26B 1.26B 1.26B Teljes tokenszám 1,261,734,288.450874 1,261,734,288.450874 1,261,734,288.450874

A(z) syrupUSDT jelenlegi piaci plafonja $ 1.39B, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SYRUPUSDT keringésben lévő tokenszáma 1.26B, és a teljes tokenszám 1261734288.450874. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.39B.