Syrax AI (SYRAX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Syrax AI (SYRAX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Syrax AI (SYRAX) tokennel kapcsolatos információk Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading. Hivatalos webhely: https://www.syrax.ai/ Fehér könyv: https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction Vásárolj most SYRAX tokent!

Syrax AI (SYRAX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Syrax AI (SYRAX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 40.82M $ 40.82M $ 40.82M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.36M $ 11.36M $ 11.36M Minden idők csúcspontja: $ 0.183403 $ 0.183403 $ 0.183403 Minden idők mélypontja: $ 0.0450678 $ 0.0450678 $ 0.0450678 Jelenlegi ár: $ 0.11369 $ 0.11369 $ 0.11369 További tudnivalók a(z) Syrax AI (SYRAX) áráról

Syrax AI (SYRAX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Syrax AI (SYRAX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SYRAX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SYRAX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SYRAX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SYRAX token élő árfolyamát!

SYRAX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SYRAX kapcsán? SYRAX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SYRAX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

