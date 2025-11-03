Synthswap (SYNTH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.111557 $ 0.111557 $ 0.111557 24h alacsony $ 0.11736 $ 0.11736 $ 0.11736 24h magas 24h alacsony $ 0.111557$ 0.111557 $ 0.111557 24h magas $ 0.11736$ 0.11736 $ 0.11736 Minden idők csúcspontja $ 82.91$ 82.91 $ 82.91 Legalacsonyabb ár $ 0.111557$ 0.111557 $ 0.111557 Árváltozás (1H) -0.06% Árváltozás (1D) -2.98% Árváltozás (7D) -9.50% Árváltozás (7D) -9.50%

Synthswap (SYNTH) valós idejű ár: $0.111485. Az elmúlt 24 órában, a(z)SYNTH legalacsonyabb ára $ 0.111557, legmagasabb ára pedig $ 0.11736 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SYNTH valaha volt legmagasabb ára $ 82.91, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.111557 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SYNTH változása a következő volt: -0.06% az elmúlt órában, -2.98% az elmúlt 24 órában, és -9.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Synthswap (SYNTH) piaci információk

Piaci érték $ 24.55K$ 24.55K $ 24.55K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 24.55K$ 24.55K $ 24.55K Forgalomban lévő készlet 220.10K 220.10K 220.10K Teljes tokenszám 220,096.0 220,096.0 220,096.0

A(z) Synthswap jelenlegi piaci plafonja $ 24.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SYNTH keringésben lévő tokenszáma 220.10K, és a teljes tokenszám 220096.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.55K.