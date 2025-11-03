TőzsdeDEX+
A(z) élő Synthswap ár ma 0.111485 USD. Kövesd nyomon a(z) SYNTH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SYNTH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SYNTH

SYNTH árinformációk

Mi a(z) SYNTH

SYNTH fehér könyv

SYNTH hivatalos webhely

SYNTH tokenomikai adatai

SYNTH árelőrejelzés

Synthswap Logó

Synthswap Ár (SYNTH)

Nem listázott

1 SYNTH-USD élő ár:

$0.111485
$0.111485
-2.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Synthswap (SYNTH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:13:57 (UTC+8)

Synthswap (SYNTH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.111557
$ 0.111557
24h alacsony
$ 0.11736
$ 0.11736
24h magas

$ 0.111557
$ 0.111557

$ 0.11736
$ 0.11736

$ 82.91
$ 82.91

$ 0.111557
$ 0.111557

-0.06%

-2.98%

-9.50%

-9.50%

Synthswap (SYNTH) valós idejű ár: $0.111485. Az elmúlt 24 órában, a(z)SYNTH legalacsonyabb ára $ 0.111557, legmagasabb ára pedig $ 0.11736 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SYNTH valaha volt legmagasabb ára $ 82.91, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.111557 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SYNTH változása a következő volt: -0.06% az elmúlt órában, -2.98% az elmúlt 24 órában, és -9.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Synthswap (SYNTH) piaci információk

$ 24.55K
$ 24.55K

--
--

$ 24.55K
$ 24.55K

220.10K
220.10K

220,096.0
220,096.0

A(z) Synthswap jelenlegi piaci plafonja $ 24.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SYNTH keringésben lévő tokenszáma 220.10K, és a teljes tokenszám 220096.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.55K.

Synthswap (SYNTH) árelőzmények USD

A(z) SynthswapUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0034313176388686.
A(z) Synthswap USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0238896635.
A(z) Synthswap USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0264508530.
A(z) Synthswap USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.07287673226034083.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0034313176388686-2.98%
30 nap$ -0.0238896635-21.42%
60 nap$ -0.0264508530-23.72%
90 nap$ -0.07287673226034083-39.52%

Mi a(z) Synthswap (SYNTH)

What is the project about? First fully audited and native DEX on Base. We will also offer V3 and V4 tech alongside other DeFi products

What makes your project unique? Synthswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) in the Base ecosystem. Compared to its competitors, Synthswap will enable trading with the lowest fees! Rewards from Staking and Yield Farming will be among the most lucrative.

History of your project. Launched today

What’s next for your project? Bring more features like V3, V4, more token utility and grow the dexes volume and userbase

What can your token be used for? Stake for real yield (platform fee sharing), Governance, Launchpad allocation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Synthswap (SYNTH) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Synthswap árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Synthswap (SYNTH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Synthswap (SYNTH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Synthswap rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Synthswap árelőrejelzését most!

SYNTH helyi valutákra

Synthswap (SYNTH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Synthswap (SYNTH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SYNTH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Synthswap (SYNTH)

Mennyit ér ma a(z) Synthswap (SYNTH)?
A(z) élő SYNTH ár a(z) USD esetében 0.111485 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SYNTH ára a(z) USD esetében?
A(z) SYNTH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.111485. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Synthswap piaci plafonja?
A(z) SYNTH piaci plafonja $ 24.55K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SYNTH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SYNTH keringésben lévő tokenszáma 220.10K USD.
Mi volt a(z) SYNTH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SYNTH mindenkori legmagasabb ára 82.91 USD.
Mi volt a(z) SYNTH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SYNTH mindenkori legalacsonyabb ára 0.111557 USD.
Mekkora a(z) SYNTH kereskedési volumene?
A(z) SYNTH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SYNTH ára emelkedni fog idén?
A(z) SYNTH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SYNTH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:13:57 (UTC+8)

Synthswap (SYNTH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,790.28

$3,736.31

$176.44

$1.0380

$1.0000

$3,736.31

$107,790.28

$176.44

$2.4198

$1.0380

$0.00000

$0.00000

$0.06554

$0.0229

$0.05614

$0.06554

$0.00006650

$0.0000387

$0.000000000866

$0.0003171

